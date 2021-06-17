PARK COUNTY WARRANTS APRIL 2021
GENERAL FUND
VENDOR, PURPOSE, $ AMOUNT
502 MEDIA GROUP, LLC, PUBLIC NOTICES, 900; ABC REPROGRAPHICS INC, SIGNS, 295; ACCELA INC, CNTRCTL SVCS, 3,035; ADAMSON POLICE PRODUCTS, POLICE SPLIES, 190; AMERI TIME LLC, CNTRCTL SVCS, 145; AMERICAN FAMILY LIFE ASSUR INC, INS, 1,268; APPLIANCE ARTISAN, LLC, CNTRCTL SVCS, 90; ATC GROUP SERVICES LLC, ENV CODE, 2,700; BAILEY WATER & SANITATION DIST, UTLTY, 165; BARUCH, KEITH, SVCS, 124; BROOKS, SUSAN, REFUND, 400; BRUNNER, WAYNE, MTG DUES, 73; BUSINESS CONNECTION INC, THE, PUBLIC NOTICE, 180; CARL L MARSHBANKS, CNTRCTL SVCS, 2,000; CASELLE INC, CNTRCTL SVCS, 1,629; CDPHE - ADMN FIN SVCS ACCT, 1ST QTR, 1,540; CENTURY LINK INC - WA, UTLTY, 819; CENTURYLINK INC - AZ, UTLTY, 1,200; CENTURYLINK INC - IL, UTLTY, 692; CHANEY PEST ELIMINATION, CNTRCTL SVCS, 1,073; CHARM-TEX INC, inmate clothing, 198; CO ANALYTICAL LABORATORY, WATER TEST, 23; CO ASSN OF CHIEFS OF POLICE, TEST, 446; CO CHAPTER ICC, ED. COMM, DUES, 528; CO DEPT OF LABOR & EMPLOYMENT, INSPECTIONS, 60; CO DEPT OF PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENT, CERT, 116; CO NATURAL GAS, INC., UTLTY, 8,945; CO STATE LAND BOARD, RENT, 1,700; COMM SOLUTIONS SPRINGS INC, CNTRCTL SVCS, 2,070; CREST FOODSERVICE EQUIPMENT CO, JAIL SPLIES, 891; DANCO BUILD, INC, REFUND, 289; DEER CREEK METROPOLITAN DISTRICT, UTLTY, 59; DEMCO, INC., BOOK PROCESSING, 237; DIRECTV INC, CNTRCTL SVCS, 1,019; EL PASO COUNTY CORONER, AUTOPSY, 7,500; ELKHORN RANCH OWNERS ASS’N, DUES, 40; ENSENAT, RONALD, PROF SVCS, 300; FERNO WASHINGTON, INC., LEASE, 5,721; FITTING KATHERINE M MD, MED SVCS, 1,200; FUSION LLC, SIP trunks, 218; GALLS QUARTERMASTER UNIFORMS, UNIFORM, 621; GARNETT BARBIE, REIMBURSEMENT, 90; GENSCHORCK, GARRISON, DUES, 78; GLADSTONE INC, SFTWR, 450; GOVCONNECTION INC, PRINTERS, 543; GOVT FINANCE OFFICERS ASSN, EDU & TRN, 210; GRINDSTAFF, ASHLEY, CNTRCTL SVCS, 180; HOME DEPOT PRO, JANITORIAL SPLIES, 1,647; INGRAM LIBRARY SERVICES INC, BOOKS, 1,484; INTERNETWORK EXPERTS CORP INC, CNTRCTL SVCS, 8,332; INT’L CODE COUNCIL - CO, DUES, 180; IREA ASSOCIATION INC, UTLTY, 3,142; JONES, SUSAN, DUES, 90; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS, 4,778; MAMMOTH NETWORKS, BROADBAND, 1,825; MARLIN BUSINESS BANK, EQPMNT LEASE, 1,964; MCBROOM, HUBERT A JR, REIMBURSEMENT, 116; MCCLELLAN, PATRICIA, TRVL, 45; MEBULBS, MNTC & RPR, 926; MICHOW COX & MCASKIN LLP, LEGAL SVCS, 1,959; MOBILE RECORD SHREDDERS LLC, SHRED, 216; MOORE LUMBER & HARDWARE INC, SPLIES, 333; MOUNTAIN ALARM DENVER, CNTRCTL SVCS, 1,282; MOUNTAIN GIRL HOUSE CLEANING, CNTRCL SVCS, 3,145; MT BAILEY PRODUCTIONS, PROF SVCS, 4,390; NORTH LINE GIS LLC, CNTCTL SVCS, 360; NORTON & SMITH, P.C., PROF SVCS, 28,266; OFFICE DEPOT INC, SPLIES, 1,072; OFFICE OF DISTRICT ATTORNEY, DIST ATTNY, 39,928; OTIS ELEVATOR COMPANY, CNTCTL SVCS, 1,094; PARK COUNTY REPUBLICAN INC, PUBLIC NOTICES, 1,071; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, CNTRCTL SVCS, 2,313; PET CREMATION SERVICES INC, CREMATION, 230; PLUTT, STEVE, DUES, 35; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, PROF SVCS, 700; PUBLIC SAFETY CENTER INC, SPLIES, 460; QUADIENT FINANCE USA, CNTRCTL SVCS, 6,601; ROCKY MTN MICROFILM IMAGE INC, CNTRCTL SVCS, 288; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, INSPECTION, 392; SALSIG, GERI, DUES, 25; SAPP, JIM, DUES, 25; SCHOPPE, ROBERT, DUES, 35; SCHULTZ, CHARLES, DUES, 50; SEEDMASTERS, REFUND, 27; SHIRLEY SEPTIC PUMPING INC, SEPTIC, 1,575; SINCLAIR CYBERNETICS, LLC, CNTRCTL SVCS, 6,570; SKAGGS COMPANIES INC, UNIFORMS, 451; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, MNTC & RPR, 867; SOUTH PARK TELEPHONE CO LLP, INTERNET, 7,550; SPECTRUM SOLUTIONS INC, MNTC & RPR, 1,016; SPIVAK, HILLARY, POSTAGE, 6; SQUARE STATE ELECTRIC LLC, LABOR, 1,170; STAPLES ADVANTAGE INC, SPLIES, 119; SUBURBAN PROPANE-1202, UTLTY, 6,853; SYMBOL ARTS INC, BADGES, 2,172; TCSCFI TK LLC, MED SVCS, 23,418; TK ELEVATOR CORPORATION, MNTC & RPR, 1,156; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS COMPANY, CNTRCTL SVCS, 8,265; TOWN OF FAIRPLAY, WATER, 10,320; TRIAD SERVICE SOLUTIONS INC, LAUNDRY, 342; TRINITY SERVICES GROUP INC, inmate meals, 15,030; TYLER TECHNOLOGIES, INC., SFTWR, 458; ULINE INC, SO SPLIES, 856; UNGER, AMY, DUES, 35; UNITED DATACONNECT INC, PROF SVCS, 5,000; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY INC, PRNTR & SCNR, 904; VAXCARE CORPORATION, VACCINE, 121; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 3,832; VORTEX COLORADO, INC, MNTC & RPR, 486; VYANET OPERATING GROUP INC, MNTC & RPR, 465; WESTERN SLOPE SUPPLIES INC, WATER, 1,103; WHITE, PATRICIA, DUES, 25; WINSUPPLY SALIDA CO. CO, MNTC & RPR, 114; XCEL ENERGY INC - MN, UTLTY, 9,266
CONSERVATION TRUST FUND
VENDOR, PURPOSE, $ AMOUNT
INGRAM LIBRARY SERVICES INC, BOOKS, 3,120; SIERRA WATER SERVICE, WATER, 280
COUNTY GRANT FUND
VENDOR, PURPOSE, $ AMOUNT
BARNARD PAINTING, CNTRCTL SVCS, 250; BIG MOUNTAIN SERVICES INC, CNTRCTL SVCS, 1,365; BUSINESS CONNECTION INC, THE, ADVERTISING, 73; FERGUSON, ABIGAIL, PROF SVCS, 500; FITTING KATHERINE M MD, COVID SVCS, 11,250; FORM WORKS DESIGN GROUP, PARIS MILL, 9,200; GARNETT BARBIE, EDU, 225; INTERNETWORK EXPERTS CORP INC, CNTRCTL SVCS, 127; KJZ ENTERPRISES INC, VEHICLE, 950; MOORE LUMBER & HARDWARE INC, MNTC & RPR, 2; OFFICE DEPOT INC, COVID SPLIES, 126; PLATTE CANYON FIRE PROTECTION DISTRICT, COVID CLINIC, 2,889; ROSADO, JOCELYN, COVID SPLIES, 58; SHIRLEY SEPTIC PUMPING INC, SEPTIC, 462; SOUTH PARK SITE STEWARDS INC, INTERNET, 14,600; TOGIE, CAROL, MILEAGE, 43; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 765; VINMAK LLC, COVID SPLIES, 133
E-911 FUND
VENDOR, PURPOSE, $ AMOUNT
LANGUAGE LINE SVCS INC, TRANSLATION SVCS, 12; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 27
ROAD & BRIDGE FUND
VENDOR, PURPOSE, $ AMOUNT
AUTO TRUCK GROUP, EQPMNT RPR MNTC, 1,086; CCOM SCREENS, MED SVCS, 40; CENTURY LINK INC - WA, UTLTY, 464; CENTURYLINK INC - IL, UTLTY, 190; CHRIS REYNOLDS SERVICE INC, EQPMNT RPR MNTC, 44; CINTAS CORPORATION NO 2, UNIFORMS, 912; CO ASPHALT SVCS INC, ASPHALT, 2,164; CO AUTO SUPPLY AND EQUIP, TIRE EXP, 77; CO COMPRESSED GASES INC, WELD, 719; CO MOTOR CARRIERS ASSN, EDU & TRN, 250; CO NATURAL GAS, INC., UTLTY, 1,892; FLORISSANT ACE HARDWARE, SHOP SPLIES, 9; GCR TIRES & SERVICE INC, TIRES & TUBE EXP, 6,516; HONNEN EQUIPMENT CO INC, EQPMNT RPR MNTC, 233; INLAND TRUCK PARTS COMPANY, CNTRCTL RPR, 711; IREA ASSOCIATION INC, UTLTY, 3,399; LAWSON PRODUCTS INC, EQPMNT BLADES, 105; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS, 603; MARLIN BUSINESS BANK, EQPMNT LEASE, 214; MCCANDLESS INTL TRUCKS COL INC, EQPMNT RPR MNTC, 534; MHC KENWORTH INC, EQPMNT RPR MNTC, 151; MIDWEST TRUCK PARTS & SVC, CNTRCTL RPR, 1,075; MOORE LUMBER & HARDWARE INC, MNTC & RPR, 71; MTN VIEW WASTE SYSTEM INC, SEPTIC, 179; NAPA AUTO PARTS-FAIRPLAY, EQPMNT RPR MNTNC, 954; OREILLY AUTOMOTIVE STORES INC, EQPMNT RPR MNTC, 430; PAULA JANE SHAVER, CULVERTS, 3,874; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, CNTRCTL SVCS, 466; PENROSE STEEL & TUBING, INC, METAL, 1,155; PRO COM LLC, MED SVCS, 280; PROMARK INDUSTRIES, LLC, SHOP, 155; SCS SAFETY & CONSTRUCTION, INC, SAFETY, 90; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, MNTC & RPR, 684; SUBURBAN PROPANE-1202, UTLTY, 7,145; TOWN OF FAIRPLAY, WATER, 814; TRANSWEST TRUCKS INC, EQPMNT RPR MNTC, 1,853; UTILITY NOTIFICATION CENTER OF COLORADO, CNTRCTL SVCS, 20; VANCE BROTHERS INC, ROAD OIL, 476; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 867; WAGNER EQUIPMENT CO INC-AURORA, EQPMNT, 20,382; WAGNER EQUIPMENT CO INC-DENVER, EQPMNT, 102,403; WESTERN SLOPE SUPPLIES INC, UTLTY, 305; WHISLER BEARINGS AND DRIVES, EQPMNT RPR MNTC, 156; WW GRAINGER INC, EQPMNT, 777; XCEL ENERGY INC - MN, UTLTY, 2,082
HUMAN SVCS FUND
VENDOR, PURPOSE, $ AMOUNT
ALISON D CASIAS, PROF SVCS, 375; BOYS & GIRLS CLUBS-HIGH RCKIES, CNTRCTL SVCS, 6,695; BRAVO, EDHELENA, REIMBURSEMENT, 374; CALZADA, GABRIELLE, TRVL, 1,600; CULLIGAN OF DENVER, WATER, 11; GEICO INSURANCE, CAR INS, 300; GOODSPEED & MERRILL, PROF SVCS, 5,441; HOPKINS INVESTMENTS LLC, RENT, 707; ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH, BIRTH RECORD, 15; KUBETSCHEK, JANET, EQPMNT, 109; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS, 147; MARLIN BUSINESS BANK, EQPMNT LEASE, 209; MOBILE RECORD SHREDDERS LLC, SHRED, 12; NATIONAL BUSINESS FURNITURE LLC, CHAIRS, 1,236; OFFICE DEPOT INC, SPLIES, 161; PARK COUNTY SCHOOL DIST. RE-2, TANF AGREEMENT, 17,066; PARKWOOD RENTALS, RENT, 1,710; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, CNTRCTL SVCS, 149; PLATTE CANYON SCHOOL DISTRICT, OBH CNTRCT, 3,064; PROWERS COUNTY DEPT OF HUMAN SERVICES, CNTRCTL SVCS, 1,489; THE RESOURCE EXCHANGE INC, EQPMNT, 4,574; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 779; VIGIL, CONSTANCE ANN, CNTRCTL SVCS, 842; WESTERN INN MOTEL & RV PARK, LODGING, 100
FLEET FUND
VENDOR, PURPOSE, $ AMOUNT
AMERICAN BANK & TRUST, CNTRCTL PMNT, 101,769; CORNERSTONE AUTO GLASS INC, CNTRCTL SVCS, 880; D & D AUTO REPAIR LLC, LOF, 417; DAVID J CLOSE, EQPMNT RPR MNTC, 6,969; E470 PUBLIC HIGHWAY AUTHORITY, TOLL, 3; HOME DEPOT PRO, SPLIES, 62; KC CAR WASH, MNTC & RPR, 200; NAPA AUTO PARTS-FAIRPLAY, EQPMNT RPR MNTNC, 180; NEAL TRACY AUTOMOTIVE, LOF, 13,108; PROMARK INDUSTRIES, LLC, LOF, 10,736; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, MNTC & RPR, 40; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 41; WEX BANK INC, FUEL, 18,547
LAND AND WATER TRUST FUND
VENDOR, PURPOSE, $ AMOUNT
DAVIS GRAHAM & STUBBS LLP, PROF SVCS, 1,410; DIETZE AND DAVIS PC, PROF SVCS, 1,258; DOTY & ASSOCIATES LLC, PROF SVCS, 3,273; JAMES, LYNDA, CNTRCTL SVCS, 94
SELF-INS FUND
VENDOR, PURPOSE, $ AMOUNT
LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS, 718; VISION SERVICE PLAN INC, VISION INS, 673; WAGEWORKS, HSA FEE, 642
As published in the Park County Republican and Fairplay Flume on Jun. 18, 2021
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