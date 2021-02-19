Park County Warrants Paid
January, 2021
GENERAL FUND
Vendor, Purpose, Amount;
ACCELA INC, CNTRCTL SVCS, 2,191; AXIS FORENSIC TOXICOLOGY INC, CNTRCTL SVCS, 234; BAILEY TOWING LLC, TOW, 513; BAILEY WATER & SANITATION DIST, UTLTY, 161; BRG SERVICES INC, MNTC AND RPR, 14,400; BRUNNER, WAYNE, MTG DUES, 37; CARL L MARSHBANKS, CNTRCTL SVCS, 1,680; CASELLE INC, CNTRCTL SVCS, 1,629; CASTRO, RAMON, MTG DUES, 35; CCI FOUNDATION, DUES, 13,500; CENTURY LINK INC - WA, UTLTY, 6,037; CENTURYLINK INC - AZ, UTLTY, 1,159; CENTURYLINK INC - IL, UTLTY, 639; CHANEY PEST ELIMINATION, CNTRCTL SVCS, 1,155; CHARM-TEX INC, SPLIES, 1,065; CIVICPLUS LLC, DUES, 10,647; CO ANALYTICAL LABORATORY, CNTRCTL SVCS, 23; CO COUNTY CLERKS ASSN (CCCA), DUES, 1,242; CO DESIGNWORKS LLC, CNTRCTL SVCS, 218; CO NATURAL GAS, INC., UTLTY, 7,615; COAST TO COAST, SPLIES, 386; CORONERME.COM, CNTRCTL SVCS, 250; COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, DUES, 3,593; DEEP ROCK, SPLIES, 25; DEER CREEK METROPOLITAN DISTRICT, UTLTY, 56; DELL COMPUTER CORPORATION LP, EQPMNT, 49,793; DIRECTV INC, CNTRCTL SVCS, 518; EVIDENT INC, SPLIES, 179; FITTING KATHERINE M MD, MED SVCS, 5,200; FUSION LLC, UTLTY, 678; GLOBAL BUSINESS SERVICES LLC, CNTRCTL SVCS, 550; GORE, BOBBI, MTG DUES, 25; HOME DEPOT PRO, SPLIES, 2,769; INSIGHT PUBLIC SECTOR INC, LICENSES, 45,844; INTERNETWORK EXPERTS CORP INC, CNTRCTL SVCS, 3,538; IREA ASSOCIATION INC, UTLTY, 1,701; JONES, SUSAN, MTG DUES, 82; KB EMBLEM COMPANY LLC, SPLIES, 139; KIRBY, JACK L, SURVEYING, 3,375; LABELS DIRECT, INC., SPLIES, 168; LANGUAGE LINE SVCS INC, CNTRCTL SVCS, 33; LEDS LLC, SPLIES, 42; LEXIPOL, LLC, CNTRCTL SVCS, 19,539; MAMMOTH NETWORKS, BROADBAND PROVIDER, 3,125; MARLIN BUSINESS BANK, EQPMNT LEASE, 1,964; MCCLELLAN IV, CHANDLER, CNTRCTL SVCS, 172; MILL-IRON D ESTATES HOA, DUES, 100; MOBILE RECORD SHREDDERS LLC, SHRED, 156; MOORE LUMBER & HARDWARE INC, MNTC & RPR, 934; MORGAN COUNTY EXTENSION, CNTRCTL SVCS, 70; MOUNTAIN GIRL HOUSE CLEANING, CNTRCL SVCS, 1,829; MT BAILEY PRODUCTIONS, PROF SVCS, 3,883; MULTIPROCESS COMPUTER LLC, MNTC CNRCT, 5,516; NACO, DUES, 450; NORTON & SMITH, P.C., PROF SVCS, 25,556; OFFICE DEPOT INC, SPLIES, 1,172; OFFICE OF DISTRICT ATTORNEY, RENT, 39,928; PARK COUNTY REPUBLICAN INC, PUBLIC NOTICES, 504; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, UTLTY, 967; PET CREMATION SERVICES INC, CNTRCTL SVCS, 123; PETERSON, BERNIE, MTG DUES, 35; PFC PRODUCTS INC, SPLIES, 183; PRAETORIAN GROUP INC (POLICE ONE), EDU & TRN, 378; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS, PROF SVCS, 350; PUGH, CLIFFORD, MTG DUES, 35; QUADIENT FINANCE USA, CNTRCTL SVCS, 2,212; RANCH OF THE ROCKIES, DUES, 110; RECORDED BOOKS LLC, CNTRCTL SVCS, 1,500; REIBER, JOHN, MTG DUES, 35; ROCKY MTN MICROFILM IMAGE INC, CNTRCTL SVCS, 288; SALSIG, GERI, MTG DUES, 25; SAPP, JIM, MTG DUES, 75; SCHULTZ, CHARLES, MTG DUES, 50; SCL HEALTH MEDICAL GROUP - DENVER, CNTRCTL SVCS, 1,212; SINCLAIR CYBERNETICS, LLC, CNTRCTL SVCS, 6,570; SIRSIDYNIX CORP INC, SFTWR, 9,658; SKAGGS COMPANIES INC, CNTRCTL SVCS, 44; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, MNTC & RPR, 206; SOUTH PARK TELEPHONE CO LLP, UTLTY, 4,919; SPECTRUM SOLUTIONS INC, CNTRCTL SVCS, 753; SUBURBAN PROPANE-1202, UTLTY, 6,116; TCF NATIONAL BANK, EQPMNT, 455; TCSCFI TK LLC, MED SVCS, 22,525; THYSSENKRUPP ELEVATOR CORP INC, CNTRCTL SVCS, 1,156; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS COMPANY, CNTRCTL SVCS, 8,265; TOWN OF FAIRPLAY, UTLTY, 12,921; TRINITY SERVICES GROUP INC, MEALS, 10,530; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY INC, CNTRCTL SVCS, 129; WESTERN SLOPE SUPPLIES INC, UTLTY, 717; WHITE, PATRICIA, MTG DUES, 25; XCEL ENERGY INC - MN, UTLTY, 9,490
CONSERVATION TRUST FUND
Vendor, Purpose, Amount;
INGRAM LIBRARY SERVICES INC, BOOKS, 26; SIERRA WATER SERVICE, SPLIES, 140
COUNTY GRANT FUND
Vendor, Purpose, Amount;
BIG MOUNTAIN SERVICES INC, CNTRCTL SVCS, 2,371; DELL COMPUTER CORPORATION LP, EQPMNT, 1,540; FITTING KATHERINE M MD, MED SVCS, 4,575; GRE SALES LLC, SPLIES, 268; HOME DEPOT PRO, SPLIES, 189; INTERNETWORK EXPERTS CORP INC, CNTRCTL SVCS, 357; LANGUAGE LINE SVCS INC, CNTRCTL SVCS, 83; MOORE LUMBER & HARDWARE INC, SPLIES, 476; OFFICE DEPOT INC, SPLIES, 589; SHIRLEY SEPTIC PUMPING INC, CNTRCTL SVCS, 154; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, SPLIES, 9; STOLL L JEFFREY, CNTRCTL SVCS, 788; ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, DUES, 150
ROAD & BRIDGE FUND
Vendor, Purpose, Amount;
AUTO TRUCK GROUP, EQPMNT RPR MNTC, 472; BLUE TARP FINANCIAL INC, SPLIES, 640; CARSE-CO.ASSN.ROAD SUPERS &ENG, DUES, 225; CCOM SCREENS, MED SCRNING, 200; CENTURY LINK INC - WA, UTLTY, 495; CINTAS CORPORATION NO 2, SPLIES, 439; CO COMPRESSED GASES INC, SPLIES, 597; E & G TERMINAL INC, EQPMNT RPR MNTC, 564; GCR TIRES & SERVICE INC, EQPMNT RPR MNTC, 2,360; GRAINGER INC, SPLIES, 94; INLAND TRUCK PARTS & SVC, EQPMNT RPR MNTC, 1,740; INTERMOUNTAIN SAFETY SHOE STOR, SPLIES, 409; IREA ASSOCIATION INC, UTLTY, 818; KOIS BROTHERS EQUIP CO INC, EQPMNT RPR MNTC, 2,087; MARLIN BUSINESS BANK, EQPMNT LEASE, 214; MHC KENWORTH INC, EQPMNT RPR MNTC, 160; MSC INDUSTRIAL SUPPLY CO, INC, SPLIES, 179; MTN VIEW WASTE SYSTEM INC, CNTRCTL SVCS, 358; NAPA AUTO PARTS-FAIRPLAY, EQPMNT RPR MNTNC, 211; NEWMAN SIGNS, INC, SIGNS, 2,207; OFFEN PETROLEUM LLC, FUEL, 31,124; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, UTLTY, 184; POWELL CHIROPRACTIC INC, CNTRCTL SVCS, 180; PRO COM LLC, PROF SVCS, 41; ROCKMOUNT RESEARCH AND ALLOYS, INC, CNTRCTL SVCS, 1,654; SHIRLEY SEPTIC PUMPING INC, CNTRCTL SVCS, 390; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, SPLIES, 132; SUBURBAN PROPANE-1202, UTLTY, 6,719; TOWN OF FAIRPLAY, UTLTY, 814; TRACKER SOFTWARE CORP INC, CNTRCTL SVCS, 4,378; TRANSWEST TRUCKS INC, EQPMNT RPR MNTC, 919; TRI-STATE COMMODITIES INC, SPLIES, 2,459; WAGNER EQUIPMENT CO INC-AURORA, EQPMNT RPR MNTC, 14,123; WESTERN SLOPE SUPPLIES INC, UTLTY, 193; XCEL ENERGY INC - MN, UTLTY, 2,067
HUMAN SVCS FUND
Vendor, Purpose, Amount;
BOYS & GIRLS CLUBS-HIGH RCKIES, CNTRCTL SVCS, 5,703; CULLIGAN OF DENVER, SPLIES, 69; GOODSPEED & MERRILL, PROF SVCS, 5,000; HARVEY, CANDACE JOY, CLNT ASST, 250; MARLIN BUSINESS BANK, EQPMNT LEASE, 209; MOBILE RECORD SHREDDERS LLC, SHRED, 12; OFFICE DEPOT INC, SPLIES, 56; PARK ALLIANCE FOR YOUNG CHILDREN, CNTRCTL SVCS, 1,320; PARK COUNTY SCHOOL DIST. RE-2, TANF AGREEMENT, 2,778; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, UTLTY, 95; RESOURCE EXCHANGE INC, CNTRCTL SVCS, 4,810; STUMP, LEXIE, SSI MONEY, 981; WESTERN INN MOTEL & RV PARK, LDGING, 131
FLEET FUND
Vendor, Purpose, Amount;
AGILE ACCESS CONTROL INC, SFTWR DUES, 9,099; D & D AUTO REPAIR LLC, CNTRCTL SVCS, 239; E470 PUBLIC HIGHWAY AUTHORITY, TOLLS, 17; NAPA AUTO PARTS-FAIRPLAY, EQPMNT RPR MNTC, 157; NEAL TRACY AUTOMOTIVE, CNTRCTL SVCS, 13,727; PROMARK INDUSTRIES, LLC, CNTRCTL SVCS, 5,599; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, SPLIES, 130; TOWN AND COUNTRY AUTOPLEX, INC, CNTRCT RPR, 7,187; WEX BANK INC, FUEL, 15,429
SALES TAX TRUST FUND
Vendor, Purpose, Amount;
DOTY & ASSOCIATES LLC, PROF SVCS, 2,582; INTEGRAL CONSULTING INC, PROF SVCS, 729; JAMES, LYNDA, CNTRCTL SVCS, 500
SELF-INS FUND
Vendor, Purpose, Amount;
ANTHEM BCBS, INS, 263,490; WAGEWORKS, CNTRCTL SVCS, 630
As published in the Park County Republican and Fairplay Flume on Feb. 19, 2021
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