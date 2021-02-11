PARK COUNTY WARRANTS PAID
November 2020
GENERAL FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
ACCELA INC, CNTRCTL SVCS, 4,051; ACCO BRANDS DIRECT, SPLIES, 54; ADAMS GROUP, LLC, PROF SVCS, 5,000; AMERICAN FAMILY LIFE ASSUR INC, INSURANCE, 1,064; APCO INTERNATIONAL INC, MBMR DUES, 48; AXIS FORENSIC TOXICOLOGY INC, CNTRCTL SVCS, 234; BAILEY WATER & SANITATION DIST, UTLTY, 176; BIG MOUNTAIN SERVICES INC, CNTRCTL SVCS, 1,883; BLACK HILLS ENERGY CORP INC, UTLTY, 34; BRG SERVICES INC, CNTRCTL SVCS, 6,500; BUSINESS CONNECTION INC, THE, ADV , 120; CANON RENTAL, CNTRCTL SVCS, 968; CASELLE INC, SFTWR, 3,369; CASTRO, RAMON, MTG DUES, 35; CENTURY LINK INC - WA, UTLTY, 6,472; CENTURYLINK INC - AZ, UTLTY, 1,189; CENTURYLINK INC - IL, UTLTY, 626; CHANEY PEST ELIMINATION, CNTRCTL SVCS, 1,155; CHARM-TEX INC, SPLIES, 5,514; CO DEPT OF PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENT, CNTRCTL SVCS, 18; CO DHS CENTRAL ACCOUNTING, CNTRCTL SVCS, 1,125; CO DOORWAYS, INC, CNTRCTL SVCS, 1,576; CO NATURAL GAS, INC., UTLTY, 3,823; COMM SOLUTIONS SPRINGS INC, CNTRCTL SVCS, 2,422; CONTINENTAL AMERICAN INS INC, INSURANCE, 2,447; CSU EXTENSION, CNTRCTL SVCS, 1,779; DEEP ROCK, SPLIES, 98; DEER CREEK METROPOLITAN DISTRICT, UTLTY, 62; DIETZE AND DAVIS PC, PROF SCVS, 2,805; DIRECT SITE LLC, TOWER LEASE, 1,815; DIRECTV INC, CNTRCTL SVCS, 501; EL PASO COUNTY CORONER, PROF SVCS, 3,000; EVIDENT INC, SPLIES, 189; FITTING KATHERINE M MD, MED SVCS, 600; FLORISSANT ACE HARDWARE, MNTC & RPR, 30; GOLDEN PLAINS AREA EXTENSION, TRN SPLIES, 190; GOVCONNECTION INC, SPLIES, 149; HIGH COUNTRY ROTO-ROOTER, CNTRCTL SVCS, 2,292; IAAO-INTERNATL ASSN, DUES, 220; ILOOKABOUT (US) INC, SFTWR, 2,160; INTERNETWORK EXPERTS CORP INC, CNTRCTL SVCS, 11,136; IREA ASSOCIATION INC, UTLTY, 1,543; K & M TELECOM, LLC, CNTRCTL SVCS, 20,000; KIRBY, JACK L, SURVEYING, 3,300; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS , 4,707; LORIS TECHNOLOGIES INC, CNTRCTL SVCS, 2,831; MAMMOTH NETWORKS, CNTRCTL SVCS, 3,125; MARLIN BUSINESS BANK, EQPMNT LEASE, 4,027; MEBULBS, MNTC & RPR, 708; MEDICAL SYSTEMS OF DENVER INC, PROF SVCS, 116; MITCHELL, AMY, MTG DUES, 35; MOORE LUMBER & HARDWARE INC, MNTC & RPR, 2,648; MOUNTAIN ALARM DENVER, CNTRCTL SVCS, 232; MOUNTAIN GIRL HOUSE CLEANING, CNTRCL SVCS, 2,017; MT BAILEY PRODUCTIONS, PROF SVCS, 4,133; NAPA AUTO PARTS-FAIRPLAY, MNTC & RPR, 3; NEWMAN SIGNS, INC, SPLIES, 388; NORTON & SMITH, P.C., PROF SVCS, 24,125; OFFICE DEPOT INC, SPLIES, 2,722; OFFICE OF DISTRICT ATTORNEY, RENT, 39,928; PARK COUNTY REPUBLICAN INC, PUBLIC NOTICES, 2,073; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, UTLTY, 1,237; PET CREMATION SERVICES INC, CNTRCTL SVCS, 229; PROTEK LLC, Mntc & RPR, 435; PUBLIC SAFETY CENTER INC, SPLIES, 50; PUGH, CLIFFORD, MTG DUES, 35; QUADIENT FINANCE USA, CNTRCTL SVCS, 3,222; QUADIENT LEASING USA INC, EQPMNT LEASE, 637; REIBER, JOHN, MTG DUES, 35; ROCKY MTN MICROFILM IMAGE INC, CNTRCTL SVCS, 288; SECURITY TRANSPORT SERVICES INC, CNTRCTL SVCS, 5,523; SHIRLEY SEPTIC PUMPING INC, Mntc & RPR, 585; SINCLAIR CYBERNETICS, LLC, CNTRCTL SVCS, 7,470; SKAGGS COMPANIES INC, CNTRCTL SVCS, 354; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, MNTC & RPR, 471; SOUTH PARK TELEPHONE CO LLP, UTLTY, 8,248; SPECTRUM SOLUTIONS INC, MNTHLY MNTC, 508; STATE OF COLORADO, CNTRCTL SVCS, 1,201; STOLL L JEFFREY, CNTRCTL SVCS, 170; SUBURBAN PROPANE-1202, UTLTY, 3,612; TCSCFI TK LLC, MED SVCS, 22,525; THEOBALD, SCOTT, MNTC & RPR, 500; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS COMPANY, CNTRCTL SVCS, 8,265; TOWN OF FAIRPLAY, UTLTY, 9,336; TRINITY SERVICES GROUP INC, MEALS, 15,167; VALUEWEST INC, CNTRCTL SVCS, 2,050; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 3,758; WESTERN SLOPE SUPPLIES INC, UTLTY, 528; WORKING SPACES INC, SPLIES, 200; XCEL ENERGY INC - MN, UTLTY, 8,348
DEBT SERVICES
Vendor, Purpose, $ Amount;
UMB BANK NA INC, PK16, 284,088
CONSERVATION TRUST FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
CALS TRUCKING AND EXCAVATING INC, CTF HARTSEL LIBRARY, 1,750; HARTSEL LIBRARY FRIENDS, CTF HARTSEL LIBRARY, 118; INGRAM LIBRARY SERVICES INC, BOOK, 284; LAKE GEORGE COMMUNITY ASSOC, CNTRCTL SVCS, 4,948; SIERRA WATER SERVICE, SPLIES, 280; TINGLE, CHRIS, CTF HARTSEL LIBRARY, 785
COUNTY GRANT FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
AIRTOUCH CELLULAR, UTLTY, 580; AMERIGAS PROPANE LP, UTLTY, 336; ASPEN PEAK CELLARS INC, GRANT, 16,508; BAILEY PROPANE CO INC, UTLTY, 72; BLUE MOUNTAIN RANCH, GRANT, 10,000; BOYS & GIRLS CLUBS-HIGH RCKIES, GRANT, 44,500; CENTURY LINK INC - WA, UTLTY, 255; CIG FINANCIAL, CAR PAYMENT, 904; CO NATURAL GAS, INC., UTLTY, 77; COMMUNICATION SOLUTIONS, SPLIES, 454; DREW, SHAWN ROBERT, RENT, 3,425; DYNAMIC PROPERTIES OF CO, RENT, 2,600; ECOLOGY AND ENVIRONMENT INC, CNTRCTL SVCS, 3,930; EKM&P, CNTRCTL SVCS, 25,771; FAULKNER, JANE, MILEAGE, 46; FITTING KATHERINE M MD, MED SVCS, 1,149; FORM WORKS DESIGN GROUP, PARIS MILL ARCHITECT SERVICES PHASE 4 SHF GRANT, 23,445; FRIEL, LINDA, RENT, 4,875; GEICO INSURANCE, CAR INSURANCE, 1,506; INTERNETWORK EXPERTS CORP INC, CNTRCTL SVCS, 12,282; IREA ASSOCIATION INC, UTLTY, 9,920; LANGUAGE LINE SVCS INC, CNTRCTL SVCS, 54; LOEBE, DAVID A, RENT, 3,000; MEDICAL SYSTEMS OF DENVER INC, CNTRCTL SVCS, 244; MOORE LUMBER & HARDWARE INC, SPLIES, 1,221; NANCY STAUB INSURANCE AGENCY INC, CAR INS , 1,370; PARK COUNTY CARES, CARES ACT EMGCY GRANT, 2,300; PHOENIX FLOORING INC, CNTRCTL SVCS, 2,487; RUSTIC STATION LLC, CARES ACT EMGCY GRANT, 74,085; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, SPLIES, 127; SOUTH PARK FOOD BANK, GRANT, 10,000; STOLL L JEFFREY, CNTRCTL SVCS, 722; THE UBS TRUST, RENT, 5,061; ULINE INC, SPLIES, 1,086; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 855; WESTLAKE SERVICES LLC, CAR PAYMENT, 1,014; WILBASCO INC, UTLTY, 6,480; XCEL ENERGY INC - MN, UTLTY, 861
E-911 AUTHORITY
Vendor, Purpose, $ Amount;
LANGUAGE LINE SVCS INC, CNTRCTL SVCS, 39; ONSOLVE INTERMEDIATE HOLDING COMPANY, CNTRCTL SVCS, 15,000; PANGAEA GEOSPATIAL LLC, CNTRCTL SVCS, 3,188; TRITECH SOFTWARE SYSTEMS INC, EQPMNT MNTC, 35; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 27
ROAD & BRIDGE FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
BAILEY DRAINAGE PROJECT, CNTRCTL SVCS, 15,000; BLUE TARP FINANCIAL INC, SPLIES, 176; BOYD GROUP US INC, CNTRCT RPR, 4,281; BUCKEYE WELDING SUPPLY CO INC, SPLIES, 91; CENTURY LINK INC - WA, UTLTY, 261; CHRISTOPHERS DODGE WORLD INC, EQPMNT RPR MNTC, 221; CINTAS CORPORATION NO 2, SPLIES, 442; CO ASPHALT SVCS INC, CNTRCTL SVCS, 198; CO COMPRESSED GASES INC, SPLIES, 568; COLORADO PETROLEUM PRODUCTS CO, EQPMNT RPR MNTC, 3,962; COMM SOLUTIONS SPRINGS INC, SPLIES, 3,105; E & G TERMINAL INC, EQPMNT RPR MNTC, 283; EMICH CHEVROLET INC, EQPMNT RPR MNTC, 184; FARIS MACHINERY CO INC, EQPMNT RPR MNTC, 29,447; FORCE AMERICA DISTRIBUTING LLC, EQPMNT RPR MNTC, 822; GCR TIRES & SERVICE INC, EQPMNT RPR MNTC, 6,855; GMCO CORPORATION INC, SPLIES, 4,285; GRAINGER INC, EQPMNT RPR MNTC, 1,798; HONNEN EQUIPMENT CO INC, EQPMNT RPR MNTC, 1,132; INLAND TRUCK PARTS & SVC, EQPMNT RPR MNTC, 402; IREA ASSOCIATION INC, UTLTY, 1,010; LAWSON PRODUCTS INC, EQPMNT RPR MNTC, 79; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS , 603; MARLIN BUSINESS BANK, EQPMNT LEASE, 427; MCCANDLESS INTL TRUCKS COL INC, EQPMNT RPR MNTC, 1,582; MHC KENWORTH INC, EQPMNT RPR MNTC, 470; MSC INDUSTRIAL SUPPLY CO, INC, SPLIES, 179; MTN VIEW WASTE SYSTEM INC, CNTRCTL SVCS, 179; NAPA AUTO PARTS-FAIRPLAY, EQPMNT RPR MNTC, 1,359; NEWMAN SIGNS, INC, SIGNS, 7,315; O.J. WATSON EQUIPMENT, EQPMNT RPR MNTC, 131; OFFEN PETROLEUM LLC, FUEL, 19,561; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, CNTRCTL SVCS, 157; PENROSE STEEL & TUBING, INC, SPLIES, 136; POWER MOTIVE CORP INC, EQPMNT RPR MNTC, 952; PRO COM LLC, PROF SVCS, 311; PROMARK INDUSTRIES, LLC, CNTRCT SVCS, 796; RUSH MEDIUM DUTY TRUCK CENTERS, EQPMNT RPR MNTC, 125; SAFETY & CONSTRUCTION SUPPLY INC, SPLIES, 53; SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC., SPLIES, 259; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, SPLIES, 282; STEWART & STEVENSON LLC, EQPMNT RPR MNTC, 43; SUBURBAN PROPANE-1202, UTLTY, 2,131; TELLER-PARK CONSERVATION DIST., CNTRCTL SVCS, 11,250; TOWN OF FAIRPLAY, UTLTY, 814; TRANSWEST TRUCKS INC, EQPMNT RPR MNTC, 3,190; UNIFIRST FIRST AID CORP, SPLIES, 1,993; VANBARACO INC., EQPMNT RPR MNTC, 438; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 906; WAGNER EQUIPMENT CO INC-AURORA, EQPMNT RPR MNTC, 20,159; WEAR PARTS & EQUIP. CO., INC., EQPMNT RPR MNTC, 423; WESTERN SLOPE SUPPLIES INC, UTLTY, 138; XCEL ENERGY INC - MN, UTLTY, 1,216
HUMAN SVCS FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
ALISON D CASIAS, PROF SVCS, 1,438; CULLIGAN OF DENVER, SPLIES, 68; HOFFMANN, JANE, CNTRCTL SVCS, 110; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS, 147; MARLIN BUSINESS BANK, EQPMNT LEASE, 417; PARK ALLIANCE FOR YOUNG CHILDREN, CNTRCTL SVCS, 1,760; PARK COUNTY SCHOOL DIST. RE-2, OBH GRANT CNTRCT, 14,649; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, UTLTY, 49; PLATTE CANYON SCHOOL DISTRICT, OBH CNTRCT, 3,064; RESOURCE EXCHANGE INC, CNTRCTL SVCS, 369; SOUTH PARK EXXON, CLNT FUEL VCHRS, 200; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 774; WESTERN INN MOTEL & RV PARK, LDGING, 113
FLEET FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
D & D AUTO REPAIR LLC, CNTRCTL SVCS, 288; DAVID J CLOSE, EQPMNT RPR MNTC, 3,206; KC CAR WASH, MNTC RPR, 200; NAPA AUTO PARTS-FAIRPLAY, EQPMNT RPR MNTC, 58; NEAL TRACY AUTOMOTIVE, CNTRCTL SVCS, 843; PROMARK INDUSTRIES, LLC, CNTRCTL SVCS, 4,604; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 41; WATTS UPFITTING LLC, CNTRCTL SVCS, 2,166; WEX BANK INC, FUEL, 15,559
SALES TAX TRUST FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
CO SPRINGS UTILITIES, WATER RIGHTS, 765; DAVIS GRAHAM & STUBBS LLP, PROF SVCS, 1,635; DIETZE AND DAVIS PC, PROF SVCS, 2,348; DOTY & ASSOCIATES LLC, PROF SVCS, 6,230; MTN AREA LAND TRUST, CNTRCTL SVCS, 16,650; NORTH LONDON MILL PRESERVATION, INC, CNTRCTL SVCS, 43,194
SELF-INS FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
ANTHEM BCBS, INS, 307,512; DELTA DENTAL OF COLORADO, INS, 10,279; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS, 721; VISION SERVICE PLAN INC, INS, 663
As published in the Park County Republican and Fairplay Flume on Feb. 12, 2021
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