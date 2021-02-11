PARK COUNTY WARRANTS PAID
October 2020
GENERAL FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
ACCELA INC, CNTRCTL SVCS, 3,173; ADAMS GROUP, LLC, PROF SVCS, 13,500; ALL PRO FORMS INC, SPLIES, 229; AMERI TIME LLC, CNTRCTL SVCS, 145; AMERICAN FAMILY LIFE ASSUR INC, INS, 2,127; ANIXTER INC, SPLIES, 1,397; BAILEY WATER & SANITATION DIST, UTLTY, 163; BIG MOUNTAIN SERVICES INC, CNTRCTL SVCS, 3,443; BLACK HILLS ENERGY CORP INC, UTLTY, 29; BRG SERVICES INC, 82 MAIN ST PUBLIC HEALTH, 12,400; BURLAND HOMEOWNERS ASSOCIATION INC, TITLE III DISTRIBUTION, 2,500; BUSINESS CONNECTION INC, THE, SPLIES, 266; CARL L MARSHBANKS, CNTRCTL SVCS, 880; CASELLE INC, SFTWR, 1,629; CASTRO, RAMON, MTG DUES, 35; CDPHE - ADMN FIN SVCS ACCT, DUES, 3,600; CDPHE - ASD-AR-B1 / HSVRD-HS-A125, CNTRCTL SVCS, 15; CENTURY LINK INC - WA, UTLTY, 6,473; CENTURYLINK INC - AZ, UTLTY, 2,793; CENTURYLINK INC - IL, UTLTY, 624; CHANEY PEST ELIMINATION, CNTRCTL SVCS, 1,073; CIVICPLUS LLC, CNTRCTL SVCS, 800; CO ANALYTICAL LABORATORY, CNTRCTL SVCS, 23; CO ASSESSORS ASSN, EDU & TRN, 1,285; CO LIBRARY CONSORTIUM, CNTRCTL SVCS, 5,137; CO NATURAL GAS, INC., UTLTY, 2,879; COMM SOLUTIONS SPRINGS INC, CNTRCTL SVCS, 150; CONTINENTAL AMERICAN INS INC, INS, 2,447; CSG SYSTEMS INC, SPLIES, 93; DEEP ROCK, SPLIES, 73; DEER CREEK METROPOLITAN DISTRICT, UTLTY, 65; DELL COMPUTER CORPORATION LP, HRDWR, 2,452; DEMCO, INC., SPLIES, 441; DIRECTV INC, CNTRCTL SVCS, 768; EL PASO COUNTY CORONER, PROF SVCS, 1,500; ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE, DUES, 12,550; EVIDENT INC, SPLIES, 481; FEDERAL EXPRESS CORPORATION, POSTAGE, 72; FINANCIAL EQUIPMENT CO INC, CNTRCTL SVCS, 305; FITTING KATHERINE M MD, MED SVCS, 600; GLOBAL BUSINESS SERVICES LLC, CNTRCTL SVCS, 275; GOOD TURNS SOFTWARE, PROF SVCS, 1,281; GOVCONNECTION INC, HRDWR, 370; GRAINGER INC, MNTC &RPR, 2,881; HARRIS SYSTEMS USA INC, SFTWR, 1,152; HOME DEPOT PRO, SPLIES, 1,329; IHS PHARMACY, CNTRCTL SVCS, 479; INDUSTRIAL PRODUCTS MFG INC, SPLIES, 3,480; INGRAM LIBRARY SERVICES INC, BOOKS, 155; INSIGHT PUBLIC SECTOR INC, SFTWR LIC, 8,016; INTAB, INC., SPLIES, 59; INTERNETWORK EXPERTS CORP INC, CNTRCTL SVCS, 4,856; IREA ASSOCIATION INC, UTLTY, 2,371; JONES, SUSAN, MTG DUES, 57; KELLER, EUGENE, TRVL, 306; LEDS LLC, SPLIES, 3,408; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS, 4,242; LORIS TECHNOLOGIES INC, CNTRCTL SVCS, 1,400; MAMMOTH NETWORKS, CNTRCTL SVCS, 3,125; MCCLELLAN IV, CHANDLER, CNTRCTL SVCS, 201; MEBULBS, MNTC RPR, 2,623; MITCHELL, AMY, MTG DUES, 35; MOBILE RECORD SHREDDERS LLC, SHRED, 372; MOORE LUMBER & HARDWARE INC, MNTC RPR, 470; MOTOROLA, INC, EQPMNT, 5,901; MOUNTAIN ALARM DENVER, CNTRCTL SVCS, 837; MOUNTAIN GIRL HOUSE CLEANING, CNTRCTL SVCS, 3,145; MT BAILEY PRODUCTIONS, PROF SVCS, 6,775; NEWMAN SIGNS, INC, SPLIES, 388; NORTH LINE GIS LLC, CNTRCTL SVCS, 1,800; NORTON & SMITH, P.C., PROF SVCS, 27,495; OFFICE DEPOT INC, SPLIES, 1,399; OFFICE OF DISTRICT ATTORNEY, RENT, 39,928; OTIS ELEVATOR COMPANY, CNTRCTL SVCS, 1,059; PARK COUNTY REPUBLICAN INC, PUBLIC NOTICES, 452; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, CNTRCTL SVCS, 2,455; PETERSON, BERNIE, MTG DUES, 35; PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS LLC, PROF SVCS, 1,575; PUBLIC SAFETY CENTER INC, SPLIES, 54; QUADIENT FINANCE USA, CNTRCTL SVCS, 1,000; REIBER, JOHN, MTG DUES, 35; ROCKY MTN COMM SYSTEMS INC, EQPMNT, 3,485; RUNBECK ELECTION SERVICES, INC, SPLIES, 17,424; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, SFTY EQPMNT, 1,553; SALSIG, GERI, MTG DUES, 25; SALT LICKING GOAT CLOTHING INC, SPLIES, 1,496; SAPP, JIM, MTG DUES, 75; SCHNEIDER GEOSPATIAL, LLC, CNTRCTL SVCS, 3,520; SCHULTZ, CHARLES, MTG DUES, 25; SCIENTIFIC LEARNING CORP, SFTWR, 5,775; SCL HEALTH MEDICAL GROUP - DENVER, CNTRCTL SVCS, 630; SHOP 4H - NATIONAL 4H COUNCIL, SPLIES, 52; SINCLAIR CYBERNETICS, LLC, CNTRCTL SVCS, 6,570; SIRCHIE FINGER PRINT LABORATORIES, SPLIES, 488; SKAGGS COMPANIES INC, CNTRCTL SVCS, 903; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, MNTC RPR, 1,305; SOUTH PARK TELEPHONE CO LLP, UTLTY, 5,592; SPECTRUM SOLUTIONS INC, MNTC, 508; SQUARE STATE ELECTRIC LLC, CNTRCTL SVCS, 9,480; STAPLES ADVANTAGE INC, SPLIES, 430; STATE OF COLORADO, CNTRCTL SVCS, 2,738; STOLL L JEFFREY, PROF SVCS, 70; SUBURBAN PROPANE-1202, UTLTY, 2,200; SUMMIT COUNTY GOVERNMENT, CNTRCTL SVCS, 45,000; TCF NATIONAL BANK, EQPMNT, 910; TCSCFI TK LLC, MED SVCS, 12,013; THYSSENKRUPP ELEVATOR CORP INC, CNTRCTL SVCS, 1,119; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS COMPANY, CNTRCTL SVCS, 8,265; TOWN OF FAIRPLAY, UTLTY, 9,074; TRIAD SERVICE SOLUTIONS INC, SPLIES, 759; TRINITY SERVICES GROUP INC, MEALS, 17,507; ULINE INC, SPLIES, 370; UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY INC, CNTRCTL SVCS, 1,082; USPS, POSTAGE, 3,000; VALUEWEST INC, CNTRCTL SVCS, 2,050; VAXCARE CORPORATION, SPLIES, 6; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 3,879; WESTERN SLOPE SUPPLIES INC, UTLTY, 1,057; WINSUPPLY SALIDA CO. CO, MNTC RPR, 438; WORKING SPACES INC, SPLIES, 1,367; XCEL ENERGY INC - MN, UTLTY, 10,316
CONSERVATION TRUST FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
AFFORDABLE HARDWOOD, CNTRCTL SVCS, 766; INGRAM LIBRARY SERVICES INC, BOOKS, 1,786; SIERRA WATER SERVICE, SPLIES, 420
COUNTY GRANT FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
AIRTOUCH CELLULAR, CELL PHONE, 2,529; AMERICAN PROPERTY DEVELOPMENT LLC, RENT, 2,050; AMERIGAS PROPANE LP, UTLTY, 871; BOYS & GIRLS CLUBS-HIGH RCKIES, GRANT, 35,345; CENTURY LINK INC - WA, UTLTY, 519; CO NATURAL GAS, INC., UTLTY, 89; EKM&P, CNTRCTL SVCS, 5,634; FAULKNER, JANE, TRVL, 46; FITTING KATHERINE M MD, MED SVCS, 863; IREA ASSOCIATION INC, UTLTY, 555; MAD JACKS MOUNTAIN BREWERY, GRANT, 24,200; MAIN STREET GARAGE, VEHICLE REPAIR, 539; MIDDLEFORK RV PARK LLC, RENT, 2,097; MOBILE RECORD SHREDDERS LLC, SHRED, 24; OFFICE DEPOT INC, SPLIES, 1,064; PHOENIX FLOORING INC, FLOORING, 5,300; PLUTT, STEVE, SPNHA GRANT INSTALLMENT, 600; ROSS, TAMMI, RENT, 2,000; SHOUSE, KENT, RENT, 1,720; SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY LP, UTLTY, 406; STOLL L JEFFREY, CNTRCTL SVCS, 2,388; THOMAS, WILLIAM, TRVL, 232; TRUIST BANK, MRTG, 1,720; USAA CASUALTY INSURANCE COMPANY, INS, 2,108; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 855; WATTLE & DAUB CONTRACTORS INC, PARIS MILL PHASE V - SPNHA TA10, 58,819; WEBSTER, DOUGLAS, RENT, 1,900; WILLIAM DAVID FYLER MFT LCMFT, VA GRANT EXPENSE, 255; XCEL ENERGY INC - MN, UTLTY, 2,274
E-911 AUTHORITY
Vendor, Purpose, $ Amount;
BIDDLE CONSULTING GROUP INC, CNTRCTL SVCS, 399; DSS CORPORATION, CNTRCTL SVCS, 12,499; MACONDO NETWORKS, CNTRCTL SVCS, 380; PANGAEA GEOSPATIAL LLC, CNTRCTL SVCS, 2,175; SAFECOM911 INC, CNTRCTL SVCS, 850; TOLIN MECHANICAL SYSTEMS COMPANY, MNTC RPR, 12,770; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 27
ROAD & BRIDGE FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
ACA PRODUCTS INC, SPLIES, 9,627; AFD PAVEMENT MARKING LLC, CNTRCTL SVCS, 38,369; APPLEGATE GROUP INC, CNTRCTL SVCS, 878; CCOM SCREENS, MED SCREENING, 80; CENTRAL STATES HOSE INC, EQPMNT RPR MNTC, 396; CENTURY LINK INC - WA, UTLTY, 726; CENTURYLINK INC - IL, UTLTY, 179; CHRISTOPHERS DODGE WORLD INC, EQPMNT RPR MTNC, 72; CINTAS CORPORATION NO 2, CNTRCTL SVCS, 3,671; CO ASPHALT SVCS INC, CNTRCTL SVCS, 760; CO AUTO SUPPLY AND EQUIP, SPLIES, 59; CO COMPRESSED GASES INC, SPLIES, 1,485; CO MOTOR CARRIERS ASSN, EDU & TRN, 666; CO NATURAL GAS, INC., UTLTY, 287; COLORADO SPRINGS DODGE, EQPMNT RPR MNTC, 1,592; CONTINENTAL MILLING INC, CNTRCTL SVCS, 1,213; E & G TERMINAL INC, EQPMNT RPR MNTC, 27; ENVIROAD LLC, SPLIES, 40,739; GCR TIRES & SERVICE INC, EQPMNT RPR MNTC, 3,948; GOLD DIGGER SAFETY LLC, EDU & TRN, 1,650; GOV DEALS, EQPMNT, 9,933; GRAINGER INC, EQPMNT RPR MNTC, 1,113; HONNEN EQUIPMENT CO INC, EQPMNT RPR MNTC, 21; IREA ASSOCIATION INC, UTLTY, 2,136; J&S CONTRACTORS SUPPLY CO INC, CNTRCTL SVCS, 4,423; LAWSON PRODUCTS INC, EQPMNT RPR MNTC, 438; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS, 603; MACDONALD EQUIP CO INC, EQPMNT RPR MNTC, 301; MAIN STREET GARAGE, CNTRCT RPR, 61; MHC KENWORTH INC, EQPMNT RPR MNTC, 2,193; MIDWEST TRUCK PARTS & SVC, EQPMNT RPR MNTC, 5,164; MOORE LUMBER & HARDWARE INC, SPLIES, 17; MTN VIEW WASTE SYSTEM INC, CNTRCTL SVCS, 179; NAPA AUTO PARTS-FAIRPLAY, EQPMNT RPR MNTC, 1,054; O.J. WATSON EQUIPMENT, EQPMNT RPR MNTC, 2,287; OFFEN PETROLEUM LLC, FUEL, 18,685; OREILLY AUTOMOTIVE STORES INC, EQPMNT RPR MNTC, 417; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, CNTRCTL SVCS, 414; PRO COM LLC, PROF SVCS, 127; PROMARK INDUSTRIES, LLC, CNTRCT RPR, 52; ROLLER & ASSOCIATES, INC, EQPMNT, 59,305; SALIDA FIRE EXTINGUISHER, EQPMNT, 3,184; SHIRLEY SEPTIC PUMPING INC, CNTRCTL SVCS, 2,600; SOUTH PARK ACE HARDWARE & LUMBER, SPLIES, 154; SPRADLEY BARR FORD LINCOLN, VEHICLE, 118,842; SUBURBAN PROPANE-1202, UTLTY, 1,011; TELLER-PARK CONSERVATION DIST., CNTRCTL SVCS, 3,300; TOWN OF FAIRPLAY, UTLTY, 814; TRANSWEST TRUCKS INC, EQPMNT RPR MNTC, 1,549; TRI-STATE COMMODITIES INC, SPLIES, 4,996; VANBARACO INC., EQPMNT RPR MNTC, 395; VANCE BROTHERS INC, SPLIES, 39,357; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 917; WAGNER EQUIPMENT CO INC-AURORA, EQPMNT RPR MNTC, 75,980; WEAR PARTS & EQUIP. CO., INC., EQPMNT RPR MNTC, 240; WESTERN SLOPE SUPPLIES INC, UTLTY, 216; WHITEHALLS ALPINE BG, EQPMNT RPR MNTC, 235; XCEL ENERGY INC - MN, UTLTY, 1,218
HUMAN SVCS FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
4IMPRINT INC, SPLIES, 1,865; BOYS & GIRLS CLUBS-HIGH RCKIES, CNTRCTL SVCS, 2,540; CO DEPT OF HEALTH CARE POLICY AND FINANC, MEDICAID CLAIM, 1,121; CULLIGAN OF DENVER, SPLIES, 47; DENVER CHILDRENS HOME, CNTRCTL SVCS, 7,173; GOODSPEED & MERRILL, PROF SVCS, 5,024; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS, 147; MOBILE RECORD SHREDDERS LLC, SHRED, 24; PARK ALLIANCE FOR YOUNG CHILDREN, CNTRCTL SVCS, 1,760; PARK COUNTY SCHOOL DIST. RE-2, TANF AGREEMENT, 18,790; PEAK PERFORM IMAG SOLUTION INC, EQMPT METERS, 159; PLATTE CANYON SCHOOL DISTRICT, OBH CNTRCT, 9,193; PROWERS COUNTY DEPT OF HUMAN SERVICES, CNTRCTL SVCS, 710; RESOURCE EXCHANGE INC, CNTRCTL SVCS, 4,277; STUMP, LEXIE, MISC EXP, 5,500; SWEEPSTAKES UNLIMITED, FEES, 30; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 772; WESTERN INN MOTEL & RV PARK, LDGING, 56
CAPITAL
Vendor, Purpose, $ Amount;
JW CONSULTING PARTNERS LLC, CNTRL SVCS 65%, 18,616
FLEET FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
BAILEY TOWING LLC, TOW, 95; CORNERSTONE AUTO GLASS INC, CNTRCTL SVCS, 950; D & D AUTO REPAIR LLC, CNTRCTL SVCS, 101; DAVID J CLOSE, EQPMNT RPR MNTC, 4,922; E470 PUBLIC HIGHWAY AUTHORITY, TOLL FEE, 9; KC CAR WASH, MNTC RPR, 200; NAPA AUTO PARTS-FAIRPLAY, EQPMNT RPR MNTC, 122; NEAL TRACY AUTOMOTIVE, CNTRCTL SVCS, 7,703; PROMARK INDUSTRIES, LLC, CNTRCTL SVCS, 9,701; VERIZON WIRELESS, UTLTY, 41; WEX BANK INC, FUEL, 16,063
SALES TAX TRUST FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
CXT INC, EQPMNT, 74,898; DAVIS GRAHAM & STUBBS LLP, PROF SVCS, 2,070; DIETZE AND DAVIS PC, PROF SVCS, 3,928; DOTY & ASSOCIATES LLC, PROF SVCS, 15,989; HARRIS PARK METROPOLITAN DISTRICT, CNTRCTL SVCS, 81,144; JAMES, LYNDA, CNTRCTL SVCS, 100; MTN AREA LAND TRUST, CNTRCTL SVCS, 5,500; NORTH LONDON MILL PRESERVATION, INC, CNTRCTL SVCS, 1,975
1041 FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
CO WILDLIFE SCIENCE, LLC, CNTRCTL SVCS, 3,598
SELF-INS FUND
Vendor, Purpose, $ Amount;
ANTHEM BCBS, INS, 375,891; DELTA DENTAL OF COLORADO, INS, 9,820; LINCOLN NATL LIFE INS CO INC, INS, 616; VISION SERVICE PLAN INC, INS, 381; WAGEWORKS, HSA ADMIN FEE, 3,582
As published in the Park County Republican and Fairplay Flume on Feb. 12, 2021
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